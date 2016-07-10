ألمانيا: حجوزات رحلات السياحة الخارجية تعاود الزيادة

أظهرت البيانات الصادرة عن شركات السياحة في ألمانيا أن حجوزات الرحلات كاملة المصاريف للسياحة الخارجية لشهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل، عادت للزيادة بصورة ملحوظة منذ أسبوعين.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، قالت الرابطة الاتحادية لشركات السياحة الألمانية إن الاهتمام تحول الآن إلى الرحلات الجوية إلى منطقة البحر المتوسط وذلك بعدما كانت الحجوزات قاصرة على الرحلات داخل ألمانيا تقريبا قبل نحو أربعة أسابيع.

وكانت أغلب الحجوزات الجديدة من نصيب الجزر الإسبانية، إذ حجز 15% من العملاء في الأسبوع الماضي رحلة إلى جزر البليار، مثل مايوركا أو ايبيثا، وحجز 11% رحلة إلى جزر الكناري. وبلغت نسبة العملاء الذين حجزوا رحلة إلى اليونان 21%. بينما كانت نسبة الحاجزين لرحلات إلى كل من النمسا وإيطاليا وكرواتيا أقل من 10%.

كانت الحكومة الألمانية رفعت تحذيرات السفر التي فرضتها في مارس بسبب جائحة كورونا، بالنسبة لـ 32 دولة أوروبية حاليا، بينما تستمر هذه التحذيرات بالنسبة لأكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأضافت الرابطة أنه على الرغم من الاتجاه التصاعدي، فإن إجمالي عدد الحجوزات لا يزال بعيدا بصورة ملحوظة عن الوصول إلى الأرقام القياسية التي تحققت في الأعوام الماضية، وتابعت أن إجمالي الحجوزات الحالي يعادل نحو 25% من حجوزات العام الماضي.

ووفقا لحسابات الرابطة في منتصف يونيو الماضي، فإن قيود كورونا تسببت في تراجع عائدات مكاتب السياحة ومنظمي الرحلات السياحية بقيمة نحو 20 مليار يورو في الفترة بين منتصف مارس الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل، واستبعدت الرابطة إمكانية تعويض هذا التراجع في العائدات طالما استمر تحذير السفر بالنسبة للعديد من المقاصد السياحية المحببة.

ونقلت صحف (فونكه) عن نوربرت فيبيج، رئيس الرابطة قوله:" نحن ننتظر من وزير الخارجية هايكو ماس أن ينظر إلى العالم بطريقة مختلفة مرة أخرى، وألا يتعامل مع 160 دولة بطريقة واحدة، فهناك مقاصد سياحية لديها إصابات مؤكدة أقل مما في ألمانيا".