شدد محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، على أن الفريق يسعى لتحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي في عدد النقاط في موسم واحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يسعى لتحقيق إنجازًا كبيرًا بالفوز بالحذاء الذهبي للبريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه مانشستر سيتي مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في حواره مع شبكة «سكاي سبورتس» العالمية: «نحن في ليفربول نشعر بالحماس والرغبة الكبيرة لتحقيق النجاحات والأرقام القياسية، كنا نرغب في أن نعادل سلسلة اللا هزيمة لكننا هزمنا ضد واتفورد، والآن هدفنا هو أن نكون الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط».

وتعرض ليفربول لخسارته الوحيدة في البريمييرليج هذا الموسم، وذلك ضد واتفورد بنتيجة 0-3 في فبراير الماضي، ليفشل في معادلة إنجاز أرسنال الذي حققه بموسم 2003-2004.

وأضاف هداف ليفربول: «لا أستطيع أن أنكر رغبتي في الفوز بحائزة الهداف ومعادلة إنجاز آلان شيرار وتييري هنري، وسأفعل كل ما في وسعي للفوز بها، سيكون من الصعب الاختيار بين تحطيم رقم السيتي أو الفوز بجائزة الهداف، ثم الفوز بجائزة الهداف».

وتطرق صلاح للحديث عن مواحهة مانشستر سيتي التي تقام مساء اليوم، الخميس، حيث قال «مواحهة مانشستر سيتي ستكون صعبة، لأنه فريق استطاع تحقيق اللقب في آخر موسمين، وسيفعل كل ما في وسعه للفوز علينا مثلما نحن نريد، وأعتقد أن الكل في العالم سيستمتع بتلك المباراة».

وأتم: «أتوقع عودة مانشستر سيتي بقوة في الموسم المقبل، وسيكون منافسا قويا لنا على لقب الدوري».

جدير بالذكلار أن صلاح يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن المتصدرين الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي.