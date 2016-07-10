تحالف دعم الشرعية في اليمن: إيران تقوض الأمن الإقليمي

قال "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الخميس إن "النظام الإيراني يتعمد إعطاء "الميليشيات" صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معربا عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية.

وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم عن "استهداف التحالف ومهاجمته لمواقع مخازن وورش الصواريخ البالستية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران ومراكز قيادة واتصالات وورشة طائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء وفي عدد من المواقع في اليمن".

وأضاف أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها الميليشيات.

وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأن 118 صاروخا بالستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.

وعرض المالكي صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن "الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية من قبل الميليشيات".

وأشار إلى ضبط شخنة أسلحة إيرانية مهربة إلى "الميليشيات" الحوثية في أبريل الماضي، متهما "إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن".

كوشدد المالكي على أن "التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية".