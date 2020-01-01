رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم الإسراع في إعادة إعمار الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كورونا

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الإسراع في عملية إعادة إعمار الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كورونا.



وأشارت فون دير لاين اليوم الخميس في أعقاب مؤتمر عقد عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأعضاء آخرين بالحكومة الألمانية، إلى ضغوط هائلة تتعلق بالوقت، لأنه من الممكن أن تتزايد البطالة وإفلاس الشركات بشكل كبير، وأضافت: "كل يوم محسوب".



وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك حاجة لذراع ثابتة من أجل حل المشكلات، وقالت إنها ترى هذه الذراع في رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي ، التي ستجلب معها خبرة أوروبية كبيرة في ظل وجود المستشارة ميركل، وأكدت أنه يجب في الوقت نفسه التطرق إلى لتحديث أوروبا.



وأكدت المستشارة الألمانية من جانبها أنها وجميع أفراد الحكومة الاتحادية متحمسون ويتطلعون إلى العمل، وقالت إنها ترغب في أن تبعث بهذه الرسالة إلى بروكسل.



وأجرت ميركل مشاورات في اليوم الثاني من الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، مع فون دير لاين بشأن برنامج العمل خلال الأشهر الست المقبلة. وشارك في المؤتمر عبر الفيديو مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ومفوض شؤون السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل ومفوضة الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون.



وتتولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري. وتأتي جهود التغلب على وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية على رأس القضايا ذات الأولوية خلال الرئاسة الألمانية.