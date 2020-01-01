مقتل ضابطي استخبارات بالحشد الشعبي العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة بتكريت

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أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين عصر، اليوم الخميس، بمقتل ضابطي استخبارات بالحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة شمال غرب تكريت /170 كيلومترا شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن "عبوة ناسفة انفجرت عصر اليوم، في دورية تقل ضابطي استخبارات اللواء/35 بالحشد الشعبي محمد طعمة الشحماني وحسنين فاضل المياحي غربي قضاء بيجي /50 كيلومترا شمال تكريت/ ما أدى إلى مقتلهما على الفور وتدمير المركبة التي كانا يستقلانها".

وأضاف البازي أن" الضابطين كانا في مهمة استطلاعية روتينية لتعقب خلايا داعش في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين باتجاه محافظة الأنبار".

وكان المصدر أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل عنصر من الحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة (600 دار) في قصاء بيجي أيضا".