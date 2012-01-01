المحكمة الدائمة للتحكيم تقضي بعدم محاكمة بحارة إيطاليين في الهند

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قضت محكمة تحكيم دولية اليوم الخميس بضرورة محاكمة اثنين من البحارة الإيطاليين، متهمين بقتل شخصين هنديين ، في إيطاليا وليس بالهند.

كان قد ألقي القبض على البحارين سالفاتوري جيروني وماسيميليانو لاتوري في الهند في 2012، بناء على اشتباه بإطلاقهما النار بشكل عرضي على صيادين هنديين اثنين فلقيا حتفهما خلال عمليات مضادة للقرصنة في المحيط الهندي.

وقضت محكمة التحكيم الدائمة بأن الثنائي كان لديهما حصانة عندما وقعت الحادثة، وبالتالي ليس للهند سلطة قضائية عليهما، بحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عبر فيسبوك: "إنها أنباء إيجابية للغاية.. اليوم يمثل نهاية نهائية لألم طويل".

قالت محكمة التحكيم الدائمة أيضا إنه يجب على إيطاليا تعويض الهند عن خسارة الأرواح البشرية وغيرها من الأضرار وحثت الدولتين على التوصل لاتفاق بشأن هذه المسألة.

وقالت وزارة الخارجية في روما في بيان منفصل: "إيطاليا مستعدة للإذعان لما توصلت إليه محكمة التحكيم بروح متعاونة".

وبعد القبض عليهما، جرى الإفراج في النهاية عن البحارين الايطاليين بكفالة وتم السماح بعودتهما إلى إيطاليا ولكن كانت القضية سببا لتوتر دبلوماسي بين روما ونيودلهي لسنوات.