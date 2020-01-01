وزير عراقي: ازدياد معدلات الفقر بسبب تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا

أعلن وزير عراقي عن ازدياد نسبة الفقر في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال عادل الركابي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس: "بعد انتشار فيروس كورونا في عموم العالم أدى إلى انخفاض أسعار النفط عالميا مما انعكس الأمر سلبا على زيادة نسبة الفقر في البلاد حيث ارتفعت المعدلات من 22% إلى 34% وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمات اقتصادية وصحية في العراق".

وأضاف: "نسعى إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى الإجراءات التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات حظر التجوال الوقائي بسبب فيروس كورونا".

وأوضح الوزير العراقي أن "من بين الجهات الدولية التي يجري التنسيق معها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز الأزمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وإنجاز المشروع الطارئ للمناطق المحررة".

وبحسب إحصائية لوزارة التخطيط العراقية فإن عدد سكان العراق بلغ نحو 40 مليون نسمة في جميع مدن البلاد بما فيها إقليم كردستان العراق.

وتفرض السلطات العراقية بين الحين والآخر إجراءات حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 51 ألفا و524 حالة إصابة بينما تجاوزت أعداد الوفيات حاجز 2050 حالة وفاة.