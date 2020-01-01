استقالة وزير الصحة النيوزيلندي بسبب كورونا

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(د ب أ)
استقال وزير الصحة النيوزيلندي ديفيد كلارك ليل الأربعاء/الخميس، على خلفية جدل أثير مؤخرا بشأن تعامله مع أزمة فيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.