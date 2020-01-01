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استقالة وزير الصحة النيوزيلندي بسبب كورونا


نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 3:51 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 3:51 ص

 (د ب أ)

استقال وزير الصحة النيوزيلندي ديفيد كلارك ليل الأربعاء/الخميس، على خلفية جدل أثير مؤخرا بشأن تعامله مع أزمة فيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.


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