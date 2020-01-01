منظمة مستقلة روسية: التصويت في الاستفتاء على تمديد حكم بوتين شهد عمليات تزوير

قالت منظمة جولوس المستقلة الروسية لمراقبة عمليات التصويت اليوم الخميس إن الاستفتاء الذي يمكن الرئيس الروسي فلادمير بوتين من البقاء في السلطة خلال الـ16 عاما المقبلة شهد عمليات تزوير.

وأشارت المنظمة في تقييمها إلى أن الاستفتاء شهد عمليات" تصويت متعددة وتزوير أوراق التصويت وانتهاك لخصوصية الناخبين ".

وقالت إن عشرات الملايين من الناخبين لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم في أماكن محايدة " مضيفة " تم جمع نسبة كبيرة من الأصوات من خلال التصويت مباشرة في شركات ومؤسسات، تخضع فعليا لسيطرة قياداتهم".

وأضافت المنظمة أنه تم "تزوير" النتائج نفسها.

ويشار إلى أن الحكومة الروسية لم تدعو لمراقبة التصويت، المنظمات المستقلة لمراقبة التصويت التي تعمل تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا .

وقالت هيئة الانتخابات الاتحادية الروسية إن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين، أي نحو 78%، صوتوا لصالح تعديل الدستور لتمكين بوتين من ترشيح نفسه للرئاسة مرتين أخرتين.