«دار الإفتاء» تعليقًا على وفيات «الطائرات الورقية»: انتبهوا

علقت دار الإفتاء المصرية، على كثرة حالات الوفاة للأطفال والشباب بسبب الطائرات الورقية، بقولها إن اللعب من وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن اللعب مباحٌ وجائزٌ إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّقوِّي على مواصلة حياتهم؛ وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جَسَده أو أخلاقه وعقله بشكل سَلْبيٍ؛ مما قد يُحَوِّل اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سببٍ مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة.

ودعت اللاعبين للانتباه بقولها: «انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم».