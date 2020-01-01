محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد تسويق سياحي من دولة أوكرانيا

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم وفد التسويق السياحي الذي وصل صباح أمس الأربعاء، على متن أولى الرحلات الأوكرانية إلى مطار شرم الشيخ.

ورحب المحافظ بالوفد، وأجاب على كافة استفساراتهم بشأن الإجراءات التي ستتبع في حالة ظهور أي إصابات بفيروس كورونا.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه فيروس كورونا، من أجل توفير الحماية للسائح منذ لحظة الوصول حتى المغادرة.

وأوضح أن فنادق مدينة شرم الشيخ، مجهزة لاستقبال السائحين و ستتبع كافة الإجراءات حال ظهور أي إصابة، سواء بالعزل داخل الفندق أو التحويل لمستشفى شرم الشيخ الدولي، المجهز على أعلى مستوى، وذلك عقب متابعة طبيب الفندق.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ بها عدد محدد من مصابي كورونا، لوجود المساحات الخضراء والطقس المميز .

وأشار إلى أنه يوجد تنسيق مستمر بين المحافظة ووزارتي السياحة والصحة، لفتح الأماكن الترفيهية العامة تدريجيًا و وفق جدول زمنى محدد، للحفاظ على صحة الزائرين، إضافة إلى دعم الدولة المصرية لكافة الزائرين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.