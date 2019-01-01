فيما يبدو محاولة من الحكومة الجزائرية لاحتواء مظاهر الاحتقان الاجتماعي التي شهدتها محافظات الجنوب الجزائري خلال الأسابيع الماضية، قام رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، بمرافقة وفد وزاري، بزيارة أول أمس الثلاثاء، إلى محافظة تندوف، جنوب غربي البلاد لتفقد مشاريع تنموية اجتماعية وثقافية واقتصادية.

وشهدت عدة مدن جنوبية في الجزائر خلال شهر يونيو الماضي احتجاجات سلمية على الأوضاع المعيشية ومطالبات بإنهاء التهميش وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير المياه.

ففي مدينة تين زواتين التابعة لمحافظة تمنراست، (1900 كلم جنوب العاصمة الجزائر) على الحدود مع دولة مالي، قتل شخص وأصيب آخرون، إثر مواجهات اندلعت بين الأهالي وأفراد من الأمن، بداية يونيو الماضي، للاحتجاج على نقص إمدادات المياه، ورفض تهميش وإهمال سكان الجنوب، وتطالب بإزالة ستار شائك عزل السكان عن مصدرهم للتزود بالمياه، وضعه الجيش الجزائري، على طول الوادي الفاصل بين الجزائر ومالي، بحسب موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

وفق إذاعة "مونت كارلو"، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم 15يونيو، صورا وفيديوهات قيل إنها لعناصر من الأمن تدخلت ضد المحتجين وسمع فيها أن الأمن يستخدم الرصاص المطاطي والحي لتفريق المتظاهرين وأن هناك شخصا قد قتل وأصيب آخرون.

فيما نفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن يكون أفرادها قد تسببوا في وفاة أحد سكان بلدة تينزواتين.

وأشار البيان الوزارة إلى أن "إطلاق النار من مصدر مجهول من منطقة إخرابن (منطقة في دولة مالي موازية لتين زواتين) باتجاه مواقع حرس الحدود أدى إلى إصابة أحد الأشخاص المتجمهرين".

في محافظة ورقلة (560 كم جنوب شرق العاصمة) المسماة بعاصمة النفط وتعد من أغنى المحافظات الجزائرية، تظاهر مئات الجزائريين، تزامنا مع بداية تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع التهميش عن منطقتهم وتوفير وظائف فرص تنموية للشباب، فضلا عن ورحيل مسئولي المحافظة.

ويعاني سكان الجنوب مشاكل مزمنة منها التهميش، والافتقار إلى التنمية والمياه الصالحة للشرب، وقد عمقت أزمة فيروس كورونا، وعملية الانتقال السياسي من عزلة الجنوب وزادت من التوتر مع السلطة الأمنية.

فيما بدا كتحول من الشمال إلى الجنوب في مسار الاحتجاجات الاجتماعية، وكانت مدينة تين زواتين أيضا قد شهدت مارس الماضي إضرابا من السكان احتجاجا على مقتل شاب على يد الشرطة. أما بلدة تيمياوين، التابعة لولاية برج باجي مختار فشهدت وقفة احتجاجية بسبب العطش.

وقال جراد خلال زيارته أول أمس لمحافظة تندوف قرب الحدود الموريتانية (1750 كم من العاصمة)، "يجب أن نكون واعين بأنه يوجد سكان يعيشون حياة صعبة في مناطق الظل، فهم بحاجة إلى طرق ووسائل النقل وماء وغاز وكهرباء، ومن واجبنا التكفل بهم كما أوصى بذلك الرئيس".

وأكد ضرورة احتواء هذه المناطق ضمن الأولويات، وأن الحكومة عازمة على التخلص نهائياً من ظاهرة "مناطق الظل"، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق للنور.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أطلق بداية العام عبارة "مناطق الظل" في إشارة للمناطق الأكثر فقراً المناطق في البلاد، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ولعقود اعتمدت الجزائر على النفط كمصدر وحيد للدخل من العملة الصعبة، وكان لتراجع أسعار النفط منذ 2014، وتراجع إنتاجه وتفشي فيروس كورونا المستجد، تداعيات اقتصادية سلبية، ويتساءل خبراء الاقتصاد بحسب الصحيفة، عن الموارد المالية المتاحة للحكومة الجزائرية لإطلاق مشروعات للبنية التحتية في آلاف المناطق، منعدمة التنمية منذ عهد الاستعمار.

وبحسب تقرير لموقع "سكاي نيوز" عربية، فإن الحكومة الجزائرية تحاول مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تحاصرها وتعمل في سباق مع الزمن من أجل تنويع الاقتصاد والخروج من عباءة البترول كم كمصدر دخل وحيد للبلاد، حيث دعا الرئيس الجزائري في آخر اجتماع له مع مجلس الوزراء، إلى التفكير في بدائل اقتصادية تنقل البلاد من الاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي للنفط، والاعتماد على الصحراء الكبرى وتحويلها إلى قطب اقتصادي وتنموي كبير عبر ربط تلك المناطق بالكهرباء والغاز الطبيعي وتطوير شبكة المواصلات والقطارات لفك العزلة عن الجنوب الكبير.

وذكر التقرير أن صحراء الجزائر البالغ مساحتها نحو 87% من الدولة، والتي لم يستغل منها سوى14% فقط، تزخر بثروات غير مستغلة تفوق قيمتها نحو 26 تريليون دولار بحسب دراسة أمريكية.