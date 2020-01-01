رئيس أوكرانيا يتعهد بضمان استقلال البنك المركزي بعد الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان صادر عن مكتبه إن "ضمان استقلال البنك المركزي يظل أولوية لدينا".

وأضاف زيلينسكي أنه يجب ان يعمل البنك المركزي مع الحكومة من اجل استمرار السياسات النقدية والمالية التي ستساعد على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم الاقتصاد واستعادة نشاط الإقراض المصرفي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس قوله إن المناقشات بشأن البنك المركزي يجب أن تكون "مهنية".

يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه محافظ البنك المركزي الأوكراني استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، في أعقاب ما وصفها بحملة مستمرة من الضغوط السياسية عليه وعلى زملائه في البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ياكيف سمولي محافظ البنك المركزي الذي تولى منصبه عام 2018 يحظى باحترام واسع من جانب المستثمرين الأجانب.

وواجه سمولي شكاوى متكررة من جانب أعضاء البرلمان الأوكراني من أسعار الفائدة وقوة العملة المحلية، مما يضر بقدرة المصدرين الأوكرانيين على المنافسة في الأسواق الخارجية.

جاء إعلان سمولي استقالته في وقت حرج لأوكرانيا ليس فقط لأن الدولة مثل باقي دول العالم تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن لأنها تأتي في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا بيع سندات دولية، واتفاقها مؤخرا على برنامج اقتراض بقيمة 5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بعد شهور من المفاوضات.