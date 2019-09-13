 أوربان: المجر لن تمتثل لتوصية الاتحاد الأوروبي بشأن السفر - بوابة الشروق
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أوربان: المجر لن تمتثل لتوصية الاتحاد الأوروبي بشأن السفر

المجر - ارشيفية
المجر - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 2:14 م
قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الخميس إن بلاده لن تطبق توصية للاتحاد الأوروبي بفتح حدودها أمام الوافدين من 14 دولة غير عضو بالتكتل ، حيث تعتبرها غير آمنة.

وقال أوربان في منشور على فيسبوك: "في الوقت الحاضر لا يمكننا الامتثال لتوصية الاتحاد الأوروبي ... هذا سوف يكون ضد المصالح الصحية للمجريين".

وأضاف أن الاستثناء الوحيد هو صربيا، جارة المجر من الجنوب، التي تضم جالية عرقية مجرية كبيرة تعيش في الغالب في مناطق الحدود.

وأوصت بروكسل الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالسماح بالدخول الحر للمسافرين من الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود (مونتنيجرو) والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي بداية من أول يوليو الحالي.

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