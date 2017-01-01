القائم يتحدى صلاح والسيتي يقسو على ليفربول بثلاثية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من قمة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، أمام ضيفه ليفربول، بطل المسابقة.

افتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 25 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح رحيم ستيرلينج، قبل أن يضيف الجناح الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وشهد الشوط الأول ظهور مميز من محمد صلاح، هداف الريدز، رغم تأخر فريقه بهدفين، حيث جاءت المحاولة الأولى في المباراة عن طريق صلاح بتصويبة في الدقيقة الثالثة تصدى لها إديرسون، حارس السيتي، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي حيث تمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس إيديرسون.

وفي الدقيقة 19 عاد صلاح من جديد حيث استلم كرة على حدود منطقة الجزاء ومر بعرض المنطقة، ليصوب كرة ترتطم بالقائم الأيسر.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، وقبل نهاية البريميرليج بسبعة أسابيع بعد فوزه في الجولة الـ31 على كريستال بالاس بنتيجة (4-0)، في المقابل خسر منافسه المباشر مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن ليفربول يتطلع لتحطيم بعض الأرقام القياسية وعلى رأسها رقم مانشستر سيتي، أكثر من جمع نقاط في موسم واحد برصيد 100 نقطة في موسم 2017- 2018.