الاتحاد الأوروبي يطالب موسكو بالتحقيق في طعون على استفتاء جرى في روسيا

طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الروسية، بإجراء تحقيق في اتهامات ضد استفتاء شعبي أجري مؤخرا في البلاد.

وقال متحدث باسم ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس: "معلوم لدينا أن هناك تقارير عن انتهاكات وقعت خلال عملية الاستفتاء".

وأضاف المتحدث أن الجميع يتوقعون مراجعة هذا الأمر وفقا للقانون.

وذكر المتحدث نماذج للاتهامات تقول إنها تتعلق بازدواجية التصويت أو ممارسة القهر وانتهاك سرية الانتخابات واللجو إلى العنف من جانب الشرطة تجاه وسائل الإعلام التي تابعت الاستفتاء.

وانتقد المتحدث أيضا السماح بالتصويت في شبه جزيرة القرم الأوكرانية وأجزاء من شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن إجراء الاستفتاء في هذه المنطقة لا يمكن الاعتراف به، لأنها جزء من أوكرانيا.

وأجرى الاستفتاء لتعديل الدستور الروسي بصورة تدعم الرئيس فلاديمير بوتين، وقد نال تأييدا كبيرا وفقا للنتائج الأولية المعلنة، وصل إلى 78 % من الأصوات، ويقضي الاستفتاء الجديد بأن يبقى بوتين في سدة الحكم حتى عام 2026حال أعيد انتخابه رئيسا.