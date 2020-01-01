لجنة الشئون العربية بالنواب تشيد بالموقف السعودي تجاه ملف «سد النهضة»

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مشاركة نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ لبحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وأشاد أباظة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، بتوضيح منزلاوي للأمين العام، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف وتأكيده على أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان ورفض أي عمل أو إجراء من شأنه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.



كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد الدكتور منزلاوي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي ومطالبته من الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية، مؤكدا أن مثل هذه المواقف المشرفة من المملكة العربية السعودية تجاه مصر ليست بغريبة، خاصة أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والرياض وهناك توافق بين وجهتى نظر الزعيمين الكبيرين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.