تونس تُصنَّع أول طائرة «درون» بخبرات محلية

أعلن المجمع التونسى المختص بالتكنولوجيا والبرمجيات والأنظمة الإلكترونية والهندسة الميكانيكية «تالنات»، أن الطائرة «فينكيس»، تونسية الصنع، باتت جاهزة للتحليق على ارتفاع 5 آلاف متر ولمدة 8 ساعات ولمسافة تصل إلى 800 كيلومتر.

وتستطيع الطائرة بدون طيار «فينكيس»، أى العنقاء، حمل 50 كيلوجراما، علما أن طولها يبلغ 4.7 متر، فى حين يصل عرضها إلى 4.2 متر.

ويمكن تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا عادية أو حرارية، هذا إلى جانب تطبيقات تصوير حسب الطلب، علما أنها مزودة بنظام طيران وآخر للتحكم بها عن بعد، ونظام لتفادى التصادم.

وفى حديث لموقع «سكاى نيوز عربية»، قال المدير العام لمجمع «تالنات»، محمد فريخة: إن فريقا من المهندسين الشباب فى اختصاصات هندسة الميكانيك والهندسة الإلكترونية والبرمجية المحمولة، عمل على تصميم وتصنيع الطائرة على مدى عامين، وباتت جاهزة للطيران بعد إخضاعها لتجربة فى يونيو الماضى.

ويأمل مطورو الطائرة تسويقها فى إفريقيا والعالم العربى، كما تجرى محادثات مع وزارة الزراعة السعودية لبحث إمكانية تزويدها بـ«فينكيس».

وعن مجالات استخدام الطائرة، أوضح مدير التجديد بمجمع «تالنات»، أنيس يوسف، أن «فينكيس» متعددة الاستعمالات، ويمكن الاستفادة منها خاصة فى المجال الزراعى لمراقبة المحاصيل وحمايتها، بالإضافة إلى متابعة الغابات والمزارع الشاسعة، كما يمكنها النفاذ إلى المناطق الوعرة وإيصال المعدات ونقل الصور والفيديوهات، كما أنها قابلة للاستخدام فى مجالات الأمن والمراقبة والحماية المدنية.

ودخلت تونس عالم صناعات الطائرات المسيرة سنة 2018 من خلال «تالنات» بعد أن وقعت الشركة مع «فوجى إنفاك» اليابانية المتخصصة فى تطوير الطائرات بدون طيار، اتفاق شراكة لامتلاك هذه التقنية.

ويأتى هذا الإنجاز لشركة «تالنات» فى وقت تبدو فيه القوانين المنظمة لاستعمال مثل هذه الطائرات بتونس صارمة جدا؛ حيث لا تزال السلطات تمنع استعمال الطائرات المسيرة دون تراخيص مسبقة، وتفرض قيودا كثيرة على مستخدميها.