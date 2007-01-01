وزير خارجية ألمانيا: الأوبئة يجب أن تكون جزءا من سياسة الأمن الدولية

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الأوبئة وغيرها من المخاطر الصحية ينبغي أن توضع بصورة أكبر في بؤرة اهتمام السياسة الأمنية على مستوى العالم.

وأضاف ماس خلال جلسة افتراضية بالفيديو عقدها مجلس الأمن، اليوم الخميس، في نيويورك، أن الأمر يحتاج إلى فهم شامل لمصطلحات السلام والأمن.

وقال ماس: "نعلم اليوم أن أي فيروس يمكن أن يكون قاتلا أكثر من السلاح الناري، وأن الهجوم الإلكتروني يمكن أن يتسبب في مخاطر أكثر مما يفعله جندي مسلح، وأن التغير المناخي يهدد بشرا أكثر من معظم الأسلحة التقليدية".

وأردف بالقول إن أزمة كورونا أزمة عالمية وتتطلب لذلك إجراءات عالمية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن في كلمة سابقة على كلمة الوزير الألماني أن الجائحة تهدد السلم الدولي، مشيرا إلى أن تنظيم انتخابات وإجراءات الدبلوماسية الدولية سيصيران أصعب بكثير عن ذي قبل وأن أشكالا إضافية من التوتر ستنشأ بتأثير النتائج الاقتصادية الصعبة للأزمة.

كان مجلس الأمن وافق بالإجماع أمس الأربعاء، وبعد مداولات استمرت أشهر، على قرار أثار جدلا طويلا بشأن كورونا.

ويتضمن القرار مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف شامل لإطلاق النار على مستوى العالم كله خلال مرحلة الوباء.