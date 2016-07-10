تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى جانب حالة وفاة واحدة، وشفاء 14 حالة.

وصرح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الليبية - أنه تسلم 788 عينة للكشف عن فيروس كورونا تبين سلبية 738 عينة، وإيجابية 50 عينة موزعة بواقع 15 حالة جديدة، و27 مخالطا و8 عائدين من السفر.

وأكد أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة و25 وفاة وتعافي 223 مصابا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ليبيا في مارس الماضي.