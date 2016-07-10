قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات في محافظات جنين والخليل وطولكرم بالضفة.

وأكد نادي الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه بعد اقتحام منزليهما في حي المراح، كما اقتحمت عدة منازل في الحي واستجوبت ساكنيها، مضيفا أنها اعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله في حي خروبة من مدينة جنين، وهو من بلدة برقين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة واعتقلت شابا بعد أن داهمت منزل ذويه.

وفي الخليل، اعتقلت شابين من مدينة الخليل ومن مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، كما اعتقلت شابين من الحي الجنوبي لمدينة طولكرم ومن بلدة رامين شرق المحافظة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.