تقطع السبل بآلاف المسافرين إلى اليونان على الحدود مع بلغاريا

تشكل اليوم الخميس صفا من السيارات امتد لعدة كيلومترات، على حدود بلغاريا مع اليونان، حيث كان يتعين على السائحين المسافرين إلى اليونان عن طريق البر، اجتياز الكشف الصحي.



وبدأت السلطات اليونانية بداية من الاول من يوليو، تطلب من كل شخص يصل البلاد، ملء استمارة تفصيلية عن تحركاته السابقة لتحديد من الذي يجب أن يخضع لاختبار فيروس كورونا.



وأفادت تقارير إعلامية بلغارية بأن طول الصف بلغ 10 كيلومترات، حيث قام السائحون الصرب الذين كانوا ينتظرون في الصف، بنشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وقالوا إنهم على بعد 14 كيلومترا من معبر كولاتا-بروماتشوناس.



وذكرت تقارير أن هناك الكثير من الاشخاص الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة، لأنهم لم يشعروا بأنهم على ما يرام. وأظهرت خدمات الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة وصلت إلى 35 درجة في كولاتا عند الظهر.



وتسمح اليونان للمسافرين الوافدين بالدخول إلى هناك فقط. أما النقاط الأخرى، التي تتضمن المعبر الرئيسي لمعظم السائحين في جيفجيليجا في شمال مقدونيا وإيفوني في اليونان، فهي مفتوحة لحركة المرور إلى الخارج فقط.