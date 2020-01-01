سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقرر البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات"، غدا الجمعة، خروجا تدريجيا لألمانيا من مجموعة الدول المنتجة للفحم، يستمر حتى حلول عام 2038 على أقصى تقدير.

ويصوت البرلمان الألماني قبل ظهر الغد على مشروعي قانون في هذا الصدد، ثم يعقب ذلك مصادقة مجلس الولايات على المشروعين.

وعند الظهيرة يبدي رؤساء ولايات إنتاج الفحم في برلين أيضا رأيهم في الموضوع، وهي ولايات شمال الراين ويستفاليا، سكسونيا، سكسونيا أنهالت، وبراندنبورج.

وتعتزم الحكومة الاتحادية تقديم معونات لهذه الولايات تصل قيمتها إلى 40 مليار يورو لمساعدتها في التحول الهيكلي للاقتصاد بها.

ويتعلق القانون الأول بخارطة طريق للخفض التدريجي من إنتاج الطاقة عن طريق الفحم وهو ما يضر بالمناخ ويبدأ تنفيذ خارطة الطريق من العام الجاري 2020، والقانون الآخر يتعلق بتدعيم البنية في الولايات المنتجة للفحم.

كانت لجنة شكلتها الحكومة الألمانية قبل عامين أوصت بالتوقف عن إنتاج الطاقة بالفحم في أجل زمني أقصاه عام 2038.

وتدعو جمعيات حماية المناخ إلى ضرورة الإسراع بالتوقف عن إنتاج الفحم.