هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية تنتهي من رحلات بوينج 737 ماكس التجريبية

(د ب أ)

استكملت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية (إف إيه إيه) الأربعاء ثلاثة أيام من اختبارات الطيران للطائرة "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، حيث تعمل الهيئة على التصريح بتشغيل هذا النوع من الطائرات مجددا.

وذكرت الهيئة في بيان: "بينما يعد استكمال الرحلات إنجازا مهما، تظل هناك عدة مهام رئيسية، بما في ذلك تقديم البيانات التي تم جمعها خلال تلك الرحلات".

وقيمت الرحلات التجريبية التغييرات المقترحة لبوينج على نظام التحكم الآلي في الطيران.

يشار إلى أنه تم وقف تشغيل طائرات "737 ماكس" العام الماضي، بعد وفاة 346 شخصا في حادثين، أحدهما في تشرين أول/أكتوبر 2018 والآخر في آذار/مارس 2019.