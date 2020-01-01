هافانا ترفع تدابير الحجر الصحي مع تعافي كوبا من الجائحة

ذكرت الحكومة الكوبية، أمس الأربعاء، أن تدابير الحجر الصحي في العاصمة هافانا ستُرفع وستنتقل المناطق المتبقية في البلاد إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح مع تراجع تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو، في تصريحات متلفزة، إن المرحلة الأولى من إعادة الافتتاح ستشهد استئناف النقل العام والخدمات والتجارة تدريجيا.

وسيتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه الواقية "الكمامات" ومراعاة التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وفي المرحلة الثانية، سيكون ارتداء الكمامات مطلوبا في أي تجمع كبير بمكان صغير، ولن يسمح للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية بالذهاب للعمل.

وحتى أمس الأربعاء، سجلت كوبا إجمالي 2348 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافى 2218 شخصا حتى الآن بينما توفي 86 شخصا، وتنظر السلطات الكوبية إلى تفشي الفيروس على أنه تحت السيطرة.