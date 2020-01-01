ارتفاع كبير للطلب على إنتاج المصانع في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا للطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على إنتاج المصانع ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 8 في المئة، بعد تراجعه بنسبة 5ر13 في المئة خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 9ر8 في المئة خلال مايو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 13 في المئة خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات الأصلية.

جاء ارتفاع الطلب الصناعي بشكل عام، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على السلع المعمرة بنسبة 7ر15 في المئة خلال مايو الماضي بعد تراجعه بنسبة 3ر18 في المئة خلال أبريل الماضي.

وقاد الطلب على معدات النقل صعود الطلب على السلع المعمرة، حيث زاد الطلب على هذه المعدات بنسبة 82 في المئة خلال مايو الماضي.

كما أشار تقرير وزارة التجارة الأمريكية إلى تحسن ملحوظ في الطلب على السلع غير المعمرة، حيث زاد هذا الطلب بنسبة 2 في المئة بعد تراجعه بنسبة 3ر9 في المئة خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 2ر0 في المئة خلال مايو الماضي بعد تراجعه بنسبة 5ر0 في المئة خلال الشهر السابق.