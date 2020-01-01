يعاني مستخدمو الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة أثناء فصل الصيف، من سخونة الأجهزة؛ ما يسبب تعطل نظام عملها؛ لذلك نشر موقع الأجهزة الكهربائية "أسيريون" مجموعة من النصائح حول كيفية إيقاف ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

1- تجنب أشعة الشمس المباشرة على هاتفك

تعد أشعة الشمس من أهم العوامل التي يجب تجنبها للحفاظ على درجة حرارة الهاتف، حيث تلتقط الأجهزة الضوء والحرارة من الشمس وتحتفظ بهما؛ ما يزيد سخونتها.

2- إيقاف تشغيل التطبيقات غير المستخدمة

تعمل التطبيقات المفتوحة وغير المستخدمة على هاتفك بطاقة أكبر؛ ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارته؛ لذلك يجب إيقاف تشغيل التطبيقات غير المستخدمة عليه أو التخلص منها، لأن ذلك سيؤدي أيضًا إلى زيادة عمر بطارية هاتفك.

3- تجنب زيادة سطوع الشاشة

يؤدي رفع السطوع إلى إجبار البطارية على العمل بجدية أكبر وخلق المزيد من الحرارة؛ لذلك يجب أن تبحث عن غطاء مضاد للتوهج لجهازك.

4- تحويل هاتفك إلى وضع الطائرة

يسمح وضع الطائرة بالاستمرار في استخدام الوظائف الأساسية على الهاتف، ولكنه يوقف غير الضروريات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على البطارية.

5- الحفاظ على التطبيقات محدثة

تتضمن العديد من تحديثات التطبيقات إصلاحات الأخطاء التي يمكن أن تحسن كفاءة هاتفك؛ ما يعني أنها ستستهلك طاقة أقل في جهازك.

6- افصل الهاتف بعد انتهاء الاستخدام

وضع الهاتف والجهاز اللوحي وجهاز الكمبيوتر قيد التشغيل في حقيبة، يجعلها أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة؛ لذلك يجب فصلها بعد الانتهاء من الاستخدام.

7- تهوية الهاتف

قد يبدو الأمر سخيفًا، ولكن مثلما تحافظ التهوية على برودة الجسم، يمكن أن يساعد النسيم في تبريد جهازك عندما يكون شديد الحرارة.