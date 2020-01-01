179 فندقا بـ14 محافظة تتسلم شهادة السلامة الصحية

ذكر بيان لوزارة السياحة والآثار أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، تسلم ١٧٩ فندقا بـ١٤ محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح ودمياط والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والأثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٣١ فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و٦٣ فندقا بمحافظة البحر الاحمر، و٣٨ فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و٨ فنادق بمحافظة دمياط، و٣ فنادق بمحافظة الإسماعيلية.

كما أقرت اللجنة باستيفاء ٥ فنادق بمحافظة السويس، و٩ فنادق بمحافظة المنيا، و٥ فنادق بمحافظة أسيوط، و٣ فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و٨ فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٤٨٠ فندقا ب١٩ محافظة على مستوى الجمهوية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.