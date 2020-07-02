دبي تسلم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي متهمين بغسيل الأموال

سلمت السطات الإماراتية متهمين بارتكاب جرائم غسيل أموال واحتيال الكتروني إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.



وقال مسؤولون في شرطة دبي اليوم الخميس إن الشرطة سلمت ريمون الرونوا عباس الملقب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي الملقب بـ "وود بيري" المطلوبون في الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جرائم غسيل أموال، بعد أيام من القبض عليهما في الإمارة.



وقدم كريستوفر ري مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "اف بي أي" الشكر إلى الإمارات لجهدها في مكافحة الجريمة الإلكترونية المُنظمة العابرة للحدود، والتي أثمرت عن إلقاء القبض على "هاشبوبي"، و"وود بيري".



وكانت شرطة دبي القت ألقبض على عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الإمارات، وجرائم احتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، والاحتيال المصرفي، واستولت على 6ر1 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).



وقال المسؤولون في الشرطة للصحفيين يوم الخميس الماضي إن العصابة مكونة من 12 شخصا، مؤكدين أن عملية القبض عليهم ساهمت في حماية الكثير من الضحايا في مختلف دول العالم التي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم.



ويقود العصابة "هاشبوبي" ، وهو من مشاهير التواصل الاجتماعي وكان يتباهى بثرائه ومقتنياته على المنصات الاجتماعية الالكترونية، تحت ستار "أنه من رجال الأعمال"، بهدف استدراج الضحايا من مختلف دولة العالم للاحتيال عليهم.