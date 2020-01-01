الصين تهدد بإجراءات مضادة ضد دول تنتقد قانون هونج كونج الجديد

لوحت الصين اليوم الخميس باتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات ردا على قانون الأمن القومي الصيني الصارم في هونج كونج، قائلة إن الضغط الأجنبي "لا ينجح أبدا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين "تستهجن وتعارض بشدة" تمرير مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون أمس الأربعاء من شأنه أن يزيد العقوبات على المصارف التي تجري أعمالا مع مسؤولين صينيين ضالعين في حملة الإجراءات الصارمة بحق المتظاهرين المنادين بالديمقراطية في هونج كونج.

وقبضت السلطات على مئات أخرى أمس الأربعاء خلال تظاهرات احتجاجا على القانون الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأول الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تشاو في إيجاز صحفي معتاد في بكين: "محاولة الولايات المتحدة عرقلة هذا القانون محكوم عليها بالفشل".

وأضاف: "نحث الجانب الأمريكي على فهم الوضع والالتزام بالأعراف الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية ووقف التدخل في شؤون هونج كونج والدفع بمشروع القانون السلبي هذا أو تنفيذه. وإلا سوف نتخذ إجراءات مضادة قوية ويجب عليه تحمل كل العواقب".

يستهدف القانون الذي جرى سنه أمس الأول الثلاثاء، الحركات الانفصالية وأعمال التخريب والارهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول المنتقدون إن هدفه قمع المعارضة في المركز المالي الذي شهد احتجاجات العام الماضي.