 تداول أسئلة امتحاني الأحياء والاستاتيكا عبر صفحات الغش الإلكتروني - بوابة الشروق
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تداول أسئلة امتحاني الأحياء والاستاتيكا عبر صفحات الغش الإلكتروني

تعبيرية
تعبيرية
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:20 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:20 ص

بدأت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي في تداول أسئلة لامتحاني الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات للثانوية العامة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها وضبط من قام بتصويرها ورفعها على صفحات الغش.

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