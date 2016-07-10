تداول أسئلة امتحاني الأحياء والاستاتيكا عبر صفحات الغش الإلكتروني

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بدأت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي في تداول أسئلة لامتحاني الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات للثانوية العامة.
وتتابع غرفة العمليات المركزية مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها وضبط من قام بتصويرها ورفعها على صفحات الغش.