 بوتين يشكر المواطنين الروس على ثقتهم وتأييدهم للتعديلات الدستورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يشكر المواطنين الروس على ثقتهم وتأييدهم للتعديلات الدستورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 3:52 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره وامتنانه للمواطنين الروس لتصويتهم على التعديلات الدستورية. وقال بوتين، خلال اجتماع للجنة المنظمة للتصويت على الدستور، اليوم الخميس: "قبل البدء بالعمل، أود أن أتوجه إلى مواطني روسيا بكلمات الامتنان، أود أن أقول لهم شكرا جزيلا لدعمكم وثقتكم".

وأظهرت نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، التي اقترحها الرئيس الروسي في يناير الماضي، أن نسبة تأييدها بلغت 77.93 بالمئة بعد فرز 99.9 بالمئة من الأصوات.

وتشير النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن 21.26 بالمئة من المواطنين المشاركين في التصويت رفضوا هذه التعديلات، في ظل نسبة مشاركة وصلت إلى 67.97 بالمئة.

يُذكر أن التصويت على التعديلات الدستورية انطلق في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء الأول من يوليو.

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