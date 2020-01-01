فرحة على وجوه الطالبات بسهولة امتحاني الأحياء والفلسفة في دار السلام

أعرب طلاب مدرسة جمال عبد الناصر، ومحمد نجيب، والفاروق الإعدادية بدار السلام عقب امتحاني مادتي الأحياء والفلسفة، عن فرحتهم لسهولة الامتحان وعدم وجود بها أي أسئلة معقدة.



وقالت ميادة فاروق، إن امتحان الفلسفة كان يحتوي على سؤال ذكاء الأمر الذي جعل الكثيرين لم يستطيعوا الإجابة عليه، بينما باقي الامتحان كان متوسطا إلى حد كبير.



وأضافت فاروق، أن الوقت في امتحان الفلسفة كان مناسبا، فأغلب الطالبات أنهت كافة الأسئلة قبل نهاية الوقت ولكن لم نتأكد من صحة الإجابة الخاصة بسؤال الذكاء.



وأشارت بسمة محمد، طالبة شعبة علمي، بمدرسة محمد نجيب، إلى أن امتحان الأحياء كان سهلا ولم يشمل جزءا صعبا وكان من داخل منهج كتاب الوزارة، مضيفة أنه لا يوجد شكاوى من الزملاء بعد الخروج من الامتحان، حيث سيطرت حالة من الفرحة علينا جميعا.



وأوضحت هالة فتحي، أن امتحان الأحياء كان مباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافي، وكان هناك تعاون كبير من المراقبين لتوفير كافة سبل الراحة لنا أثناء أداءه الامتحان.