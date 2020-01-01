يعتبر الاستيقاظ في الصباح من الأشياء المهمة والمفيدة؛ حيث تمد الجسم بالطاقة التي تجعله قادرا على ممارسة الأنشطة اليومية، ولكن يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في القيام بذلك الأمر خاصة بعد يوم مرهق وطويل، حيث يؤجلون المنبه في كل مرة، أو ما يسمى بـ"الغفوة" التي أطلق عليها العلماء مصطلح "الكسل المطلق"، وهو الكسل حتى في عملية النهوض من الفراش.

ونشر موقع الموضة والتجميل "سويلستير" بعض الطرق لمحاربة الكسل الصباحي:

• حدد مهمة وغرض للاستيقاظ

يجب أن تحدد في الليلة السابقة مهام اليوم التالي، وذلك حتى تعرف سبب الاستيقاظ صباحا، وأن تحدد الأضرار التي تعود عليك نتيجة الكسل والتأخير، فمثلا إذا كان موعد عمل يجب أن تعلم أن تأخرك سيجلب إليك عواقب وخصومات، لذلك يجب تحديد مهمة اليوم التالي قبل النوم، وضبط المنبه قبل موعد الاستيقاظ بساعة حتى لا يكون لديك وقت للكسل والرجوع إلى النوم.

• ادفع نفسك خارج الفراش

يعتبر هذا قرار سهل وبسيط يمكن أن يأخذ جزء من الثانية، لكنه يعد الأصعب في الصباح؛ لذلك يجب عليك في اللحظة التي يرن فيها المنبه الثاني، أن تجمع كل قوتك وتدفع نفسك خارج الفراش، وتتوجه مباشرة إلى الحمام.

• ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة على الشعور بالنشاط والحيوية وعدم الميل للخمول مرة أخرى، وذلك بسبب اندفاع الأدرينالين والأندورفين في الصباح، حيث يفعل الكثير لإيقاظك من أي شيء آخر؛ لذلك عليك جدولة الجري أو اليوجا في الصباح.

• تغيير بيئة العمل

إذا لم يكن لديك يوم منتج في العمل، فماذا عن تغيير بيئة عملك قليلاً؟ حيث يمكن أن تصطحب الكمبيوتر المحمول إلى مقهى أو مكتبة قريبة، وممارسة العمل في الهواء الطلق.

• التنفس العميق

ينصح بممارسة هذا بعد الاستيقاظ من النوم؛ وذلك لأنه يساعد كثيرا على تحسين مستوى الأكسجين بالدم ورفع مستوى الطاقة.