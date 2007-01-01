قائد اليونيفيل في لبنان يدعو لمواصلة تركيز الجهود لحفظ الاستقرار

دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، خلال اجتماع لبناني – إسرائيلي ترأسه اليوم الخميس لمواصلة تركيز الجهود لحفظ الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وترأس الجنرال ديل كول "اليوم اجتماعاً ثلاثيا استثنائيا ثانيا بعد بدء تفشي جائحة فيروس كورونا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوبي لبنان)"، بحسب بيان صادر عن اليونيفل.

وقال الجنرال ديل كول "أدعوكم إلى مواصلة تركيز جهودكم على حفظ الاستقرار. إن لديكم القدرة والمسؤولية لمنع التصعيد غير المرغوب فيه والتوتر على طول الخط الأزرق".

وشدد ديل كول "على جهود اليونيفيل لبناء الثقة والتخفيف من حدة النزاع، وطلب من الأطراف الاستفادة الكاملة من "فرص حلّ النزاع وتعزيز الاستقرار على طول الخط الأزرق".

ودعا الجنرال ديل كول الأطراف إلى "تجنب الأنشطة التي يمكن أن يعتبرها الجانب الآخر استفزازية أو التي من الممكن أن تتصاعد وتؤدي الى عواقب لا يمكن السيطرة عليها".

وتركزت المناقشات، بحسب البيان "على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ودعا الجنرال ديل كول "الأطراف إلى الاستفادة الكاملة من قنوات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل للإبلاغ عن أي أنشطة يخططون لها بالقرب من الخط الأزرق، حتى تتمكن اليونيفيل من القيام بالتنسيق اللازم لمنع امكانية حدوث أي سوء فهم".

من جهة أخرى قال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن الاجتماع تناول " الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق والخروقات البحرية والجوية، وأعاد الجانب اللبناني التأكيد على التزامه بالقرار 1701 وبمندرجاته كافة".

وشدد الاجتماع "على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، والبقعة بي 1 لمحتلة".

وأعاد التأكيد "على ضرورة إدراج البقعة بي 1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".

وأكد الجانب اللبناني، بحسب بيان الجيش"تمسكه بحقوقه البحرية، وحذر من خطورة القرار الإسرائيلي بالتنقيب في مناطق محاذية لحدوده البحرية".