81 قتيلا في احتجاجات عارمة بإثيوبيا اعتراضا على مقتل مغني شهير من الأورومو

قتل 81 شخصا على الأقل في إثيوبيا بعد أن أشعل مقتل مطرب مشهور فتيل احتجاجات واسعة النطاق في منطقة أوروميا شرقي البلاد، بحسب أحد قادة الشرطة الإثيوبية.

واحتشد الآلاف من المعجبين بالمغني هاشالو هونديسا للتعبير عن حزنهم على مقتله بإطلاق نار ليلة يوم الاثنين، بينما كان يقود سيارته.

وتقول الشرطة إن 35 شخصا، من بينهم السياسي البارز جاوار محمد، تم اعتقالهم.

ولا يزال الدافع وراء مقتل هاشالو غير معروف. ولكن الشرطة تقول إنها اعتقلت شخصين على صلة بعملية القتل.

وكان هاشالو البالغ من العمر 34 عاما قد قال مؤخراً إنه تلقى تهديدات بالقتل. ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى يوم الخميس.

وكانت أغاني هاشالو تركز على حقوق عرقية الأورومو، وتحولت إلى أناشيد تصدح بها الحناجر في موجة من الاحتجاجات التي قادت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق في 2018.

وجُرِحَ عدد كبير من الأشخاص في الاحتجاجات التي وقعت الثلاثاء وشهدت "تدميراً هائلاً للممتلكات"، كما قال غيتاشيو بالتشا، المتحدث باسم حكومة منطقة أوروميا الإقليمية، لبي بي سي.

وقطعت السلطات شبكة الانترنت الثلاثاء عن مناطق في البلاد مع انتشار الاحتجاجات على مقتله في أوروميا، ولا تزال هناك تقارير تتحدث عن وقوع اضطرابات جديدة الأربعاء.

لماذا جرى اعتقال جاوار؟

المشكلة بدأت عندما كان جثمان هاشالو ينقل إلى مسقط رأسه في مدينة "أمبو"، الواقعة إلى الغرب من العاصمة أديس أبابا، من أجل دفنه، لكن جاوار ومناصريه اعترضوا طريق الجثمان وحاولوا إعادته إلى العاصمة.

وقال مفوض الشرطة الاتحادي، إنديشو تاسيو يوم، الثلاثاء إن مواجهة تلت هذا الحادث. وأضاف: "وقعت أعمال شغب بين قوات الأمن الاتحادية وآخرين، وفي خضم هذه العملية قتل أحد أفراد قوات الشرطة الخاصة في أوروميا".

وأضاف إنديشو أن "35 شخصا بينهم جاوار محمد تم اعتقالهم. وصادرت قوات الأمن ثماني بنادق كلاشنكوف وستة مسدسات وتسعة أجهزة إرسال لاسلكية من سيارة جاوار محمد".

وقال تيروني غيمتا، وهو مسؤول في حزب المؤتمر الاتحادي لأورومو الذي يتزعمه جاوار، لبي بي سي إنهم "قلقون" بشأن اعتقاله وإنهم لم يقوموا بزيارة من اعتقلوا بسبب الوضع الأمني".

وكان جاوار، وهو قطب إعلامي بارز، قد قاد دعوات لمنح المزيد من الحقوق للأورومو، وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، تعرضت للتهميش السياسي من قبل الحكومات السابقة.

وساند جاوار رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي هو نفسه من الأورومو، ولكنه تحول بعد ذلك إلى منتقد قوي له.