بروكسل: جولة مفاوضات مع لندن بشأن اتفاقية تجارة تنتهي قبل موعدها المحدد بيوم دون التوصل لاتفاق

أنهى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جولة مفاوضاتهم الأخيرة بشأن اتفاقية تجارة قبل يوم من الموعد الذي كان مخططا لإنهائها، ودون إحداث أي تقدم.



وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه اليوم الخميس: "بعد نقاش دام أربعة أيام لا زالت هناك اختلافات جدية في الرأي".



وأضاف أن هدف المفاوضات المكثفة كان تحقيق زخم جديد، وأكد قائلا: "هدفنا كان الوصول سريعا وبنجاح بالمفاوضات إلى المسار الخاص بتحقيق تسوية".



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تفاوض بشكل بناء، وأكد أنه كان يتوقع أن يتم فهم مواقفه واحترامها على نحو أفضل من أجل التوصل لاتفاق.



وتابع بارنييه: "لازلنا نصدق في أن الاتفاق ممكن وأنه في مصلحة الجميع"، وأشار إلى أنه سيتم مواصلة المباحثات في لندن الأسبوع القادم، وأوضح أنه سيلحقها جولة المفاوضات القادمة بعد ذلك في 20 يوليو الجاري.



يشار إلى أنه كان مقررا في الأساس أن تستمر جولة المفاوضات حتى الغد الجمعة. وكان بارنييه دعا مسبقا لإرسال إشارة من لندن بالرغبة في التوصل لتسوية بالنسبة لهذه الجولة.