فتحت لجان الامتحانات بمدرسة الإيمان وأم الأبطال ومجمع المدارس بالهرم، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، منذ الثامنة والنصف من صباح اليوم، لأداء امتحان الأحياء للشعبة علمي علوم، والاستاتيكا للشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ووفر مسؤولو اللجان مظلات وحواجز أمنية للفصل بين الطلاب وأولياء الأمور أثناء دخولهم اللجان، بالإضافة إلى توجيهم بالتباعد بين كل طالب والآخر مسافة تصل متر ونصف، وتوزيع الكمامات الطبية والمعقمات، واستخدام بوابات التعقيم، والتفعيش الذاتي للطلاب.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط اللجان لتأمينها، وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان ومنع التكدس والتزاحم.