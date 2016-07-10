منظمة: قانون الأمن الجديد في هونج كونج يهدد الصحفيين في كل مكان

قالت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة اليوم الخميس إن قانون بكين الجديد للأمن القومي لهونج كونج يهدد سلامة الصحفيين خارج الصين.

وتحث المنظمة الديمقراطيات على الضغط على الصين من أجل سحب قانون الأمن القومي لهونج كونج الذي صدر أمس الأول الثلاثاء، والذي يفرض عقوبة السجن مدى الحياة في قضايا مثل الانفصال والتحريض والتدخل الأجنبي .

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان: "هذه العقوبة تنطبق على جميع الصحفيين بغض النظر عن مكان تمركزهم في العالم".

وتشير المنظمة إلى المادة 38 من القانون، التي تجعله قابلا للتطبيق على ارتكاب الجرائم خارج هونج كونج من جانب أشخاص ليسوا مقيمين دائمين في المدينة - وبشكل أساسي، أي شخص في العالم.

وقالت المنظمة إن الصحفيين الأجانب الذين يكتبون تقارير انتقادية عن هونج كونج يواجهون خطر السجن المؤبد إذا حوكموا في المدينة وربما عقوبة الإعدام إذا تم تسليمهم إلى البر الرئيسي للصين.

وقال سيدريك ألفياني، رئيس مكتب شرق آسيا في "مراسلون بلا حدود"، إن بكين تحاول إقامة "نظام إعلامي عالمي جديد".

وتراجعت هونج كونج من المركز الثامن عشر في المؤشر العالمي لحرية الصحافة عام 2002 إلى المرتبة 80 حاليا.

ويقبع البر الرئيسي للصين بالقرب من قاع المؤشر، حيث يحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة ومنطقة.