شنّ كريستوف دوجاري، لاعب برشلونة السابق هجومًا عنيفًا على ليونيل ميسي، نجم البارسا الحالي، معتبره مريض بالتوحد.

وطالب دوجاري مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة بعد "الخوف" من ميسي، مُشيرًا إلى أن الأخير بإمكانه أن يضع الأرجنتيني في فمه حال حدوث أي أزمة.

وقال دوجاري في تصريحات عبر راديو مونت كارلو :"جريزمان خائف مِن من؟ طفل طوله متر ونصف، ولديه نصف توحد؟ عليه أن يصفعه على وجهه اذا كانت هنالك مُشكلة".

وأضاف :"ميسي يمكن أن يمنحه المزيد من التمريرات، ولكن بصراحة هذا لا يفاجئني. جريزمان يفقد الكرات ويلعب بساق مشلولة. يجب على جريزمان التحدث مع ميسي لحل المشكلة الحالية".

كما وجه دوجاري المُتوج مع فرنسا بكأس العالم 1998 هجومه ناحية كيكي سيتين، مدرب برشلونة قائلًا :"إنه مدرب مترنح، هو شخص لطيف للغاية، لكنه دون المستوى، ولا يعرف كيف نقوم بهذه الأمور، الوضع في برشلونة أثر عليه، أنا متأكد أنه ليس لديه أي شيء ضد جريزمان، لكنه ببساطة هو غير كفء».