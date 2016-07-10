هزيمة كورونا بأكبر عشوائيات الهند يبعث الأمل بعد توقعات تحولها لـ«مقبرة»

أتى انتصار منطقة ديريفي في مومباي الهندية على وباء كورونا، كبصيص أمل للهند التي تعاني أشرس هجمات الوباء في العالم بعشرات آلاف الإصابات.

ونقلت "فرانس 24" عن إيفن كامبل أحد سكان المنطقة إنه توقع محو ديريفي بالكامل تحت وطأة الوباء نظرا لكونها منطقة عشوائية يستحيل فيها تطبيق أي من الحجر المنزلي أو الإبعاد الاجتماعي بغرف يقطنها بضع عشر من الناس.

ويقول كيرن ديافكار أحد المسؤولين بالمنطقة التي يقطنها مليون شخص من الطبقة العاملة إنهم بعد التأكد من فشل أي إجراءات للابعاد الاجتماعي فكروا بعمل دوريات فحص على المنازل ولكن الفكرة باءت بالفشل لعدم تحمل الطواقم الطبية حرارة ورطوبة المنازل الضيقة مع الملابس الواقية من العدوى.

ويضيف ديافكار أنه بدلا من ذلك قامت السلطات مدعومة من الأهالي بعمل مخيمات متنقلة للفحص وتحويل المدارس والملاعب لمعسكرات حجر توزع فيها الأدوية والوجبات المجانية وذلك مع عمل مستشفى ميدانة بـ200 سرير بينما يتم تمويل كل ذلك بالتبرعات التي ساهم بها رجال أعمال وفنانين.

وتابع ديافكار إن التعامل الصارم وعزل 150 ألف شخص بمنطقة موبوءة في ديريفي والاستعانة بالطائرات المسيرة ودوريات الشرطة ساهم بتقليل انتشار العدوى للبقية.

وبعد 3 أشهر من ظهور كورونا بالمنطقة تم فحص نصف عدد الأهالي لتظهر 12 ألف إصابة منها 82 وفاة فقط بالرغم من أن مومباي شهدت وفاة 4500 شخص بالوباء.

ويقول الطبيب أبهاي تاوار الذي يفحص 100 شخص يوميا بعد نجاته من الكورونا إنه متفائل بما تم إنجازه في المدينة بينما يؤكد استمراره بأداء واجبه الطبي.