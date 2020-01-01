القضاء الجزائري يقرر الإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو

وافق القضاء الجزائري اليوم الخميس على الافراج عن الناشط السياسي كريم طابو، المنسق الوطني لحزب الاتحاد الدمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس.



وأوضح المحامي عبد الغاني بادي، في تصريح صحفي، أن غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر العاصمة أقرت الإفراج المؤقت على طابو.



واعتقل طابو في شهر سبتمبر الماضي، وتوبع بتهمة إضعاف معنويات الجيش.



وينتظر أن يشمل الإفراج نشطاء آخرين.



أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء عفوا رئاسيا لفائدة ستة من المحكوم عليهم من نشطاء الحراك الشعبي تتراوح أعمارهم ما بين 35 و22 عاما.