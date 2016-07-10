أبدي طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة بمدارس إمبابة استياءهم من قِصَر الوقت المخصص للإجابة على امتحان الاستاتيكا، مقارنة بعدد الأسئلة ومستواها.

وقال الطالب يوسف نبيل، بلجنة مدرسة المستقبل بإمبابة، إن الامتحان كان أصعب من الديناميكا، مشيرا إلى أن المسائل بعضها كان يحتاج إلى تفكير وتركيز، وبعضها صعب.

وأضاف الطالب حسين عمران، أن الامتحان كان طويلا للغاية، مقارنة بالزمن المخصص للإجابة، موضحا أنه لم يتمكن من المراجعة، قائلا: "كإني كنت بجري، حليت كل الأسئلة بس مالحقتش أراجع".

وأوضح عمران لـ"الشروق": "سؤال تكافؤ التجزيئات، كان ملغيا، وفوجئنا بأنه أحد الأسئلة".

ولفتت الطالبة بسنت السيد، إلى أن بعض المسائل كانت تحتاج الكثير من الخطوات للإجابة، ولم يكن الوقت كافيًا.

وأضافت نور عادل، أن الامتحان لم يخرج عن المنهج، ولم يكن به أسئلة مستعصية على الحل، ولكن معظم المسائل تحتاج إلى تركيز وخطوات متعددة للإجابة.