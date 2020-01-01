رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد لجان كلية الألسن ويشيد بالتزم الطلاب

تفقد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي الحالي في كلية الألسن برفقة الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحرص رئيس الجامعة على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان والتى لا تقل عن متر ونصف وارتداء الطالب الكمامة، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم وتجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات.

وخلال جولته اطلع رئيس الجامعة، على انتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي الملائم وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة، كما تبادل الحديث مع الطلاب حول الامتحان وحثّهم على التركيز، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد دسوقي بالتزم الطلاب بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أعلنتها إدارة الجامعة، مشيدا بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية وسير الامتحانات بهدوء.