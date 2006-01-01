المكسيك تسجل231770 حالة إصابة و 28510 حالة وفاة بكورونا

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 231 ألفا و 770 حالة حتى صباح اليوم الخميس، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في المكسيك 28 ألفا و 510 حالات وفاة، في حين تعافى 178 ألفا و526 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 5681 حالة إصابة بالفيروس و 741 حالة وفاة.