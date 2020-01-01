تركيا تسجل 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، و17 حالة وفاة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أشارت الوزارة إلى تسجيل 1543 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 176 ألفًا و965.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 515 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من عشرة ملايين إصابة.