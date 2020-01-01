تغريم مشرعون في بلغاريا بسبب رفض استخدام الكمامات

أصدر مفتشو الصحة في بلغاريا، اليوم الخميس، حكما بتغريم أكثر من عشرين من أعضاء البرلمان البلغاري بسبب عدم استخدامهم أقنعة واقية (كمامات) داخل مقر البرلمان.

ووفق المفتشون، فإن الغرامة وقدرها300 ليف(172 دولارا) طالت 24 عضوا بالبرلمان من بين أعضائه البالغ عددهم 240 لعدم امتثالهم للوائح الإلزامية بشأن ارتداء الكمامات خلال الأسبوع الماضي.

وشدد وزير الصحة البلغاري، كيريل انانييف، على لوائح استخدام أقنعة الوجه فى الأماكن المغلقة، وذلك في 22 يونيو الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ منتصف الشهر الماضى على نحو سريع، والتي وصلت حاليا إلى5154 حالة إصابة.

وخففت السلطات البلغارية من الإجراءات الاحترازية بشكل مؤقت الشهر الماضي، ولكنها اضطرت إلى العودة إلى تشديدها مرة أخرى بسبب مسائل خاصة بالانضباط.

وأعرب مشرعون من مختلف الأحزاب السياسية عن معارضتهم لاستخدام الأقنعة، مما تسبب فى توتر مع رئاسة البرلمان، والأعضاء الذين انصاعوا وقاموا باستخدام الأقنعة.