العمليات المشتركة العراقية: أدنا العدوان التركي شمال البلاد ومستمرون في رفض تواجده

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، إن هناك اتصالات على المستوى الداخلي والخارجي، على مدار 24 ساعة، لمراقبة ما يحدث من عدوان تركي على شمال البلاد، لافتًا إلى أن تركيا تبرر التدخل بمحاربة بعض الإرهابيين الذين يعتدون على أراضيها.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن العراق أدان هذا العدوان ومستمر في رفض تواجده، متابعًا: «لدينا الخطط والإمكانيات والقدرات والخطوات المستقبلية حال تطور الأمر لأكثر من ذلك».

وعن العملية العسكرية التي أجراها الجيش شمال بغداد، اليوم الخميس، أوضح أنها عملية هامة بشمال وحزام بغداد والمناطق المحيطة بالعاصمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين، قائلًا إنها جاءت بعد سلسلة من العمليات في المناطق المختلفة.

ولفت إلى أن بعض الإرهابيين وصلوا إلى مناطق شمال بغداد وحاولوا التخندق في بعض المناطق التي يعتقدون أنها آمنة لهم، مضيفًا أن الجيش ألقى القبض على بعض المطلوبين، وفق المعلومات الاستخبارية والأمنية المتوفرة.

واستطرد: «لا يوجد مكان لهم في العراق، حتى في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن القوات الأمنية مستمرة، ولدينا القدرة على الحفاظ على سلامة وأمن الدولة من خلال العمليات المشابهة».

وأطلق الجيش العراقي، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، تهدف لملاحقة بقايا عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، والقبض على مطلوبين.