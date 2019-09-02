شريف جاد يكتب: رسالة إلى السفير الروسى الجديد

على متن طائرة خاصة وصل إلى القاهرة سفير روسيا الجديد السيد/ جيورجى بوريسينكو، والذى انتظرته القاهرة طويلا منذ وفاة السفير السابق سيرجى كيربيتشينكو فى 2/9/2019 ، وجاءت جائحة كورونا وتوابعها التى تسببت فى حالة من الشلل وتوقف الطيران، ولكن بوصول السفير الجديد تبدأ العلاقات المصرية الروسية مرحلة جديدة، حيث نتطلع للتعرف على ما تحمله حقيبة السفير الروسى رقم 19 فى تاريخ العلاقات الدبلوماسية التى انطلقت فى 26/8/1943، وبوريسينكو مواليد 1968 وانهى دراسته عام 1990 بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، وانخرط بالعمل بوزارة الخارجية منذ تخرجه وعمل فى سفارة روسيا فى سويسرا فى نهاية زمن الحقبة السوفيتية، ثم استمر مع الخارجية الروسية وشغل منصب مندوب روسيا بمنظمة الامن والتعاون فى فيينا وعمل طويلا بالولايات المتحدة الأمريكية من 2003 حتى 2011 كمستشار ثم كبير المستشارين وصولا إلى وزير مفوض، وعاد للعمل بوزارة الخارجية فى منصب نائب مدير ادارة امريكا الشمالية ثم مديرا لها من 2014 حتى 2020، حتى تم اختياره لاول مرة ليكون سفيرا فوق العادة لروسيا ومندوبا مفوضا بالجامعة العربية، ليستهل مشواره الدبلوماسى فى مصر برسالة رائعة للاصدقاء المصريين على حد وصفه مرورا بتقييمه العالى لمكانة مصر الدولية وتميز العلاقات الثنائية والتى وضع بذورها الزعيم جمال عبدالناصر ولازلنا نجنى ثمارها، ويدعمها اليوم الرئيسان عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.

واستوقفنى فى كلمته تقديره لجهود مصر الدولية ودورها الرائد على المستوى العربى والافريقى وحديثه كذلك عن مكانة مصر الثقافية بصفتها مهدا لحضارة البشرية، مما يجعلنا نتطلع بتفاؤل لقوة الدفع الجديدة فى مسيرة العلاقات التى شهدت انجازات غير مسبوقة، فقد تعاون الخبراء الروس على انشاء اكاديمية الفنون بمؤسساتها المختلفة من سينما ومسرح وباليه وموسيقى وفنون شعبية، وانطلقت حركة الترجمة من الروسية للعربية والعكس وشاهد الجمهور المصرى الباليه بزيارة مسرح البولشوى وفرق الفنون الشعبية بقيادة العظيم مويسييف وشاهد الجمهور السوفيتى فرقة رضا للفنون الشعبية والافلام المصرية وردت موسكو بتخصيص دار سينما لعرض الافلام السوفيتية بشارع عماد الدين فى قلب القاهرة.

سعادة السفير/ جيورجى يفجينيفتش اذا كان هذا هو التاريخ والرصيد الذهبى للعلاقات المصرية الروسية، فهل يحق لنا ان نحلم بعودته ونتساءل ماذا ينقصنا؟ لدينا دعم على اعلى مستوى من الرئيسين، ولدينا ولع مصرى بالثقافة الروسية وعشق روسى بتاريخ مصر ومنتجعاتها السياحية، فلازلت اذكر السيدة الروسية التى اقتربت منى وأنا بصحبة المستشار الثقافى المصرى فى موسكو الدكتور محمد نصر الجبالى اثناء خروجنا من السفارة المصرية بعد انتهاء مقابلة مع سعادة السفير الدكتور ايهاب نصر وادركت بالفطنة اننا مصريون ودون مقدمات تحدثت من قلبها قائلة ارجوكم افتحوا الغردقة وشرم الشيخ مصر وحشتنا، هذا هو شعور المواطنين الروس الصادق.

سعادة السفير نتطلع إلى عودة دور جمعية الصداقة المصرية الروسية فى مصر وكذلك اعادة جمعية اصدقاء مصر فى روسيا إلى الظهور، ونحتاج إلى المساعدة فى اقامة التعاون المشترك فى مجال البحث العلمى من خلال المركز القومى للبحوث الذى يضم عشرات الخريجين من الاتحاد السوفيتى، وننتظر التسهيلات الروسية فى عودة الخبراء فى مجال العلوم والثقافة ولدينا الطموح فى اتمام مشروع تطوير المصانع الكبرى التى انشئت بالتعاون مع روسيا وخاصة مصنع الحديد والصلب فى حلوان، وعلمت ان الجانب الروسى قدم عرضا كريما بعمل الصيانة والاصلاحات اللازمة مقابل الحصول على حصة من الانتاج وهو ما يخفف عن مصر تكاليف الاصلاح، والمفاجأة ان روسيا عرضت ان لا تصدر حصتها لنفسها او بالبيع بل سوف تستخدمها فى بناء مشروع المنطقة الصناعية ــ شرق بورسعيد.

كما نتطلع لتطوير العلاقات الثقافية وتبادل زيارات وزراء الثقافة بين البلدين والتى توقفت للاسف منذ حوالى 40 سنة ونأمل من الوزيرتين الدكتورة/ ايناس عبدالدايم، والسيدة/ أولجا ليوبيموفا فى وضع العلاقات الثقافية بين البلدين فى مكانة جديدة تليق بتاريخ العلاقات. وخاصة أنهما من أهل الفن فالدكتورة إيناس عازفة فلوت عالمية والسيدة ليوبيموفا عملت بالانتاج والاخراج السينمائى.

كما ننتظر عودة تبادل زيارات الفرق الفنية ليس فقط على أسس تجارية ولكن فى اطار التبادل الثقافى كما كان فى الماضى. وإقامة الاسابيع الثقافية هنا وهناك.

سيدى السفير إن ما نحلم به حق مشروع لما نملكه من رصيد ذهبى بين الشعبين الصديقين وشعوبنا تستحق الكثير فى المعرفة عن بعضها البعض فهل نلبى النداء؟

شريف جاد

رئيس الاتحاد العربى لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية