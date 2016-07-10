المحكمة العليا في تركيا تنتهي من مراجعتها لوضع متحف «آيا صوفيا» الشهير

انتهت المحكمة الإدارية العليا في تركيا جلسات استماعها بشأن ما إذا كان يجب أن يظل معلم "آيا صوفيا" الأثري الشهير في اسطنبول متحفا، أو أن يتم إعادة تحويله إلى مسجد مجددا.

وذكرت وسائل إعلامية حكومية أنه من المقرر أن يتم إصدار حكم مكتوب في غضون 15 يوما.

وتقوم المحكمة بمراجعة عريضة قدمتها جمعية محلية تدعو إلى إعادة تحويل معلم "آيا صوفيا" الشهير إلى مسجد من جديد.

وبنى البيزنطيون "آيا صوفيا" وكانت في البداية أكبر كنيسة في العالم المسيحي منذ القرن السادس لقرابة ألف عام. ثم تم تحويلها إلى مسجد بعد دخول العثمانيين القسطنطينية (إسطنبول الحديثة)، عام 1453 بقيادة السلطان محمد الثاني (الفاتح). وتمت إضافة أربع مآذن إلى المبنى. وتم تغيير وضع المسجد إلى متحف بعد مرسوم عام 1934.

ولطالما طالب متدينون متشددون بإعادة تحويل موقع التراث العالمي لليونسكو إلى مسجد مرة أخرى. بينما حثت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، السلطات التركية على الإبقاء على الموقع كمتحف.